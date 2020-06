Herrschings Erstliga-Volleyballer treffen im DVV-Pokalviertelfinale in eigener Halle auf die Giesen Grizzlys. Das ergab die Auslosung am Freitag. Bei einem Sieg über ihren Ligarivalen könnte im Halbfinale der deutsche Meister Berlin Recycling Volleys auf die Herrschinger warten. Berlin bekommt es in seinem Viertelfinale mit dem Sieger der Partie KW-Bestensee gegen Düren zu tun, die weiteren Viertelfinals lauten Lüneburg gegen Friedrichshafen und Bühl gegen United Volleys Frankfurt. Wegen der Corona-Pandemie nehmen kommende Saison nur Erstligisten am Pokalwettbewerb teil. Die Viertelfinals sind für den 25. und 26. November terminiert, die Halbfinals sollen am 16. und 17. Dezember ausgetragen werden. Das DVV-Pokalfinale findet am 28. Februar 2021 zum sechsten Mal in Serie in der SAP-Arena in Mannheim statt.