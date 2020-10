Volleyball-Bundesligist TSV Unterhaching muss in Quarantäne. Bei der Teamvorstellung in der Bavaria Filmwelt hat es im Umfeld der Mannschaft einen Corona-Fall gegeben. Das Testspiel gegen Düren am kommenden Samstag entfällt damit. Ob der Saisonstart in Bühl am 18. Oktober, kurz nach Ende der Quarantäne, stattfinden kann, ist noch unklar. "Wir hatten vorher schon Trainingsausfall, jetzt sind es wieder zwei Wochen. Das ist mit so einem jungen Team richtig schlecht", sagt Trainer Patrick Steuerwald frustriert.

Beim Frauen-Zweitligisten TV Planegg-Krailling wurde eine Spielerin positiv getestet, das Team ist bereits seit 27. September in Quarantäne. Das Heimspiel gegen Grimma am kommenden Samstag muss deswegen verschoben werden.