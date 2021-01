Von Andreas Liebmann, Unterhaching

Der Aufsteiger ESV Weil ist eine Art Lieblingsgegner für die Tischtennis-Erstligafrauen des TSV Schwabhausen, das war schon in der zweiten Liga so. Alle acht bisherigen Duelle gewann der TSV, am Sonntag kam mit einem 7:1-Auswärtserfolg ein neunter hinzu. Alina Nikitchanka steuerte zwei Punkte dazu bei. Tags zuvor bei der Niederlage in Bingen war die Belarussin leer ausgegangen.