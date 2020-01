Peter Gojowczyk, 30, hat bei den Australian Open eine Überraschung verpasst. Der Tennisprofi aus München, der in der Bundesliga für den TC Großhesselohe spielt, unterlag in Melbourne dem Spanier Pablo Carreno Busta mit 4:6, 1:6, 6:1, 4:6. Gojowczyk, derzeit Weltranglisten-120., hat damit auch bei seiner 15. Grand-Slam-Teilnahme den Einzug in die dritte Runde verfehlt. Von den sechs ins Hauptfeld gestarteten deutschen Männern ist nur noch Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 7) im Turnier. Philipp Kohlschreiber, künftig Gojowczyks Klubkollege beim TCG, hatte vor seinem Zweitrundenmatch verletzt aufgegeben. Die French-Open-Sieger im Doppel, Kevin Krawietz, der 2019 noch für Großhesselohe spielte, und Andreas Mies, scheiterten in der ersten Runde. Gojowczyk hatte sich durch die Qualifikation gekämpft, in der unter anderem der Münchner Matthias Bachinger und Yannick Hanfmann, der ebenfalls an der Tennisbase in Oberhaching trainiert, ausgeschieden waren. Der Zweitrunden-Einzug wird Gojowczyk immerhin mit 80 000 Euro Preisgeld versüßt. Die Saison für Großhesselohe beginnt am 5. Juli mit dem Heimspiel gegen Timberland Finance Krefeld.