Personalien in der Münchner Leichtathletik

Kurz vor Weihnachten war es so richtig spürbar, dass in der Münchner Leichtathletik schon wieder eine alte Saison zu Ende gegangen ist, eine neue ansteht und sich dazwischen, wie es eben üblich ist, allerlei Personalien ergeben haben. Denn da trat der Kugelstoßer Valentin Döbler nicht mehr beim traditionellen Weihnachtskugelstoßen des TSV München-Ost an. Der langjährige Hoffnungsträger der LG Stadtwerke München in dieser Disziplin hat mit 23 seine Karriere beendet, die nicht mehr erwarten ließ, ihn so weit nach vorne zu bringen, dass sich ihre Fortsetzung lohnen würde. Den Wettkampf gewann Christian Zimmermann vom Kirchheimer SC mit 18,75 Meter, in der Nachwuchsklasse mit der Fünf-Kilo-Kugel düpierte der Diskus-Spezialist Alexander Schaller seine LG-Kollegen mit 18,72 Meter.

Döblers Abschied ist längst nicht alles, was sich personell in der Münchner Leichtathletik-Gemeinschaft getan hat. Der Zugang der Mittelstreckenläuferin Jana Reinert (großer Text) von der LG Region Karlsruhe ist sicher der bekannteste Name, der auf der Habenseite auftaucht. Coach Johanna Schneider betreut künftig die Mehrkämpferin und starke Weitspringerin Denise Jaeschke, 18, die 2019 im ersten U-20-Jahr mit 4698 Punkten Bayerns drittbeste Siebenkämpferin war und nach einjährigem Intermezzo vom TSV Schleißheim zurückkehrt. Vor allem in den Sprintgruppen haben sich einige neue, junge Gesichter eingefunden. Eddie Reddemann, 16, verstärkt die Gruppe um Trainer Michael Ehrenreich. Er war bislang für den TSV Vaterstetten aktiv und gehörte 2019 zur bayerischen U-18-Spitze über 100 (11,07 Sekunden) und 200 Meter (22,23 sec). Das Trainerduo Jonas Wahler/Christian Schlüter coacht nun drei weitere Sprinttalente: Lorenz Hamburger, 15, kommt vom TSV Vaterstetten, Daniel Graßl, 17, nach einer einjährigen Wettkampfpause vom MTV Ingolstadt und Lorenz Lauerbach, ebenfalls 17, vom ESV München.

Im Mittel- und Langstreckenbereich hat die LG zwei neue Betreuer, nämlich Michael Wilms, der selbst von 400 Meter bis Marathon beachtliche Bestzeiten aufweist, sowie Clemens Bleistein, Achter der Hallen-WM 2018 über 3000 Meter. Sie erstellen ab sofort unter anderem Trainingspläne für Tobias Tent, 14, der vom LC Tölzer Land nach München gewechselt ist, sowie für Luca Haller, 15, bislang LG Oberland.

Verlassen haben die Münchner LG Mittelstreckler Sebastian Gleißl und 400-Meter-Mann Linus Wiedenbauer, die zum Förderverein der LG Regensburg gewechselt sind. Sprinterin Louise Wieland, 19, startet künftig studienbedingt für den Hamburger SV. Sprinterin Charlene Keller und Mittelstrecklerin Jasmin Swedan werden fortan das Trikot des TSV Gräfelfing tragen. Sprinter Nicolai Trageser hat sich dem Sprintteam Wetzlar angeschlossen. Diskuswerfer Florian Ertl, 16, hat seine Sportlerlaufbahn wegen des hohen Zeitaufwands beendet.