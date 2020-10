Die Hockey-Männer des Münchner Sportclubs haben am Wochenende das Spitzenspiel der zweiten Liga Süd in Frankfurt und ihre Nachholpartie gegen Ludwigsburg gewonnen. Beim Tabellenersten Frankfurt ging der MSC gleich nach der Halbzeit durch Julian Böllhoff in Führung, kassierte in der 55. Minute den Ausgleich und sicherte sich per Siebenmeter von Michael Rostek (58.) drei Punkte. Gegen Ludwigsburg traf Böllhoffs früh (8.), die übrigen Tore zum 5:1 fielen in der Schlussviertelstunde. Im Duell um den einzigen Aufstiegsplatz liegt der MSC noch einen Zähler hinter Frankfurt. Die MSC-Frauen kehrten von ihren Erstliga-Auswärtsspielen in Köln (1:3) und Mülheim (0:2) ohne Punkte zurück.