Von Christoph Leischwitz

Bayernliga-Tabellenführer FC Pipinsried hat auch sein Auswärtsspiel beim TSV Kottern gewonnen. Bei den Allgäuern siegte der FCP mit 2:1 (0:0). Angesichts von 25 Punkten Vorsprung auf den FC Deisenhofen ist der Mannschaft von Trainer Andreas Thomas die Meisterschaft kaum noch zu nehmen. Die Führung besorgte Benjamin Kauffmann (49.), die Kemptener konnten elf Minuten später durch Armin Rausch ausgleichen. Es dauerte bis zur 89. Minute, ehe die Gäste den Siegtreffer erzielen konnten. Torschütze war Nikola Jelisic, der im Sommer vom FC Schweinfurt kam und zurzeit wegen eines Nasenbeinbruchs mit Maske spielt. Wegen der Verletzung gab er erst in Kottern sein Debüt. In zwei Wochen steht das nächste Ligaspiel an, dann empfängt Pipinsried den SV Pullach.