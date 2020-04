Der FC Pipinsried hat den Vertrag mit Torhüter Johann Hipper verlängert. Der 21-Jährige, der vor der Saison vom TSV 1860 München ins Dachauer Hinterland gewechselt war, kassierte in 19 Spielen (vier Partien verpasste er verletzt) erst 13 Gegentore, zehn Mal spielte er gar zu Null und hat somit seinen Anteil an der souveränen Tabellenführung des FC Pipinsried in der Fußball-Bayernliga Süd. Zur Laufzeit des Vertrags machte der Verein keine Angaben. "Kurzfristig ist es mein Ziel, Regionalliga zu spielen", sagte Hipper. "Nichtsdestotrotz bin ich dem Verein dankbar, eine Ausstiegsklausel für Profivereine verankert zu haben, um meinen mittelfristigen Traum von der Wiederkehr in den Profifußball am Leben zu halten."