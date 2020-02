Die zweite Mannschaft des FC Bayern hat in der zweiten Basketball-Liga ProB mit 72:73 (40:45) Punkten bei der Orange Academy in Ulm verloren. Die knappe Niederlage ist auf dem angepeilten Weg in die Playoffs ein Rückschlag, das Team von Coach Demond Greene ist mit 8:12 Siegen nun Zehnter und benötigt in den letzten beiden Hauptrunden-Begegnungen zwei Siege gegen den direkten Konkurrenten Frankfurt und zum Abschluss in Coburg (7. März), um noch Achter werden zu können. In Ulm lag der FCB II, bei dem Matej Rudan mit 16 Zählern bester Schütze war, zwar nie in Führung, holte jedoch zweimal zehn Punkte Rückstand auf und hatte den letzten Angriff. 21 Ballverluste und nur 19 versenkte Freiwürfe bei 31 Versuchen verhinderten den Sieg.

© SZ vom 17.02.2020 Feedback