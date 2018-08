28. August 2018, 18:52 Uhr SPD Politische Familienfeier

Außenminister Heiko Maas kommt zum Isarinselfest

Von Thomas Anlauf

Ein Familienfest soll es sein, sagt Claudia Tausend. Doch wenn das diesjährige Isarinselfest an diesem Wochenende zwischen Ludwigs- und Maximiliansbrücke über die sechs Bühnen geht, wird es doch auch ein bisschen außenpolitisch. Denn Außenminister Heiko Maas wird an diesem Samstag irgendwann zwischen 14 und 16 Uhr am Stand seiner Genossen auftreten und mit der Bundestagsabgeordneten und Münchner SPD-Vorsitzenden Tausend über Außen- und Europapolitik sprechen. Auch die Besucher des Isarinselfests, zu dem im vorvergangenen Jahr knapp 250 000 Menschen kamen, können mit Minister Maas diskutieren. Eine Portion Landtagswahlkampf spielt also schon mit bei dem Familienfest, das von Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Arbeiterwohlfahrt (Awo) und Münchner SPD seit neun Jahren veranstaltet wird. Zumal sich sämtliche SPD-Kandidaten für die Landtags- und Bezirkstagswahl am 14. Oktober präsentieren werden.

Aber sonst soll natürlich das Feiern im Vordergrund stehen. Von Freitag, 31. August, bis Sonntag, 2. September, wird es fast einhundert Programmpunkte geben. Das beginnt bei den zahlreichen Ständen von Münchner Vereinen und Verbänden, die sich entlang der gesperrten Isarparallele präsentieren, bis hin zu Musikern, DJs, Poetry-Slammern und Kabarettisten auf den sechs Open-Air-Bühnen. "Wir hoffen, dass die Wetter-Apps nicht recht haben", sagte Jürgen Salzhuber, Vorsitzender des Isarinselfests und Chef der Arbeiterwohlfahrt, bei der Präsentation des Programms am Dienstag. Denn die verheißen für Freitagabend und Samstag bislang Regen. Und davon war das Fest schon im vergangenen Jahr betroffen. "Es war total verregnet mit relativ wenigen Besuchern", erinnert sich Salzhuber.

Für die vielen Veranstaltungen unter freiem Himmel wäre Regen eine Katastrophe. Denn es gibt am Samstag und Sonntag wieder einen Wettbewerb der Straßenkünstler mit Gauklern, Clowns, Zauberern, Musikern und Akrobaten. Swing, Soul und Folk gibt es auf der Bühne am Vater-Rhein-Brunnen, auf der Platzda!-Bühne wird am Samstag nicht nur das politische Katerfrühstück serviert, sondern auch Musik vor allem für jüngeres Publikum. Kinder können auf der Praterinsel Hip-Hop und Breakdance, aber auch besondere Zeichenstile lernen. Das Programm findet sich unter www.isarinselfest.de.

Verkehrsteilnehmer müssen in den kommenden Tagen wieder mit Behinderungen rechnen. Die Steinsdorfstraße an der Isar ist zwischen Freitag um 12 Uhr bis Montag um 5 Uhr gesperrt, das Gleiche gilt für die Praterinsel sowie die Obermaierstraße und den südlichen und nördlichen Mariannenplatz bei der Lukaskirche. Auch der Parkplatz am Müllerschen Volksbad ist wegen des Fests das ganze Wochenende gesperrt, für Anlieger ist die Zufahrt zur Muffathalle frei.