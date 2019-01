29. Januar 2019, 18:39 Uhr SP CE Kreative unter sich

Das Projekt „SP CE“ in der Alten Akademie in der Fußgängerzone läuft noch bis Mai.

Noch bis Ende Mai arbeiten rund 40 Künstlergruppen und Kreative in den Räumen der Alten Akademie. Sie müssen für ihre Büros auf der vierten und fünften Etage nur die Nebenkosten, aber keine Miete zahlen. Das Immobilienunternehmen Signa hat die Zwischennutzung gemeinsam mit dem Kompetenzteam Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt ermöglicht. "151 Tage Freiraum für kollaboratives Arbeiten" lautet das Motto, das in großen bunten Buchstaben an den Fenstern im Treppenhaus klebt. Das soll auch der Projektname "SP CE" verdeutlichen: Space ist das englische Wort für Raum, die Leerstelle sollen Musiker, Autoren, Architekten, Designer und weitere Kreative aus unterschiedlichen Bereichen füllen. Sie sollen gemeinsam neue Projekte angehen, die Türen sind deshalb tagsüber nicht abgeschlossen, sondern stehen nach Möglichkeit immer offen. Interessant ist die Mischung in den Büros: Viele haben ein konkretes Ziel vor Augen, wie ein Buch zu veröffentlichen, andere wollen ihr junges Unternehmen voranbringen. Wieder andere wollen Diskussionsräume für die Kunst der Zukunft schaffen. Was dabei rauskommt, kann jeder selbst entdecken: Einmal im Monat stehen die Büros für einen Abend der Allgemeinheit offen.