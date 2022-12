Ein Abend der Reihe "Poetry in Motion" im Lyrik Kabinett

Wer bisweilen zu Poetry Slams geht, kennt Philipp Potthast als eine der festen Größen der Szene; der gebürtige Münchner war unter anderem bayerischer Poetry-Slam-Meister 2019. Nun ist er an diesem Dienstag, 20. Dezember, beim letzten Abend des Jahres der schönen Reihe "Poetry in Motion" des Lyrik Kabinetts zu erleben, zusammen mit der Slam-Poetin Elif Duygu aus Wien und dem Slam-Kollegen Matti Linke aus Hannover. Die bewährte Moderation übernimmt Ko Bylanzky, an den Turntables steht Simian Keiser. Wenn ein Poetry in Motion-Abend mit jeweils drei Gästen aus der Szene ansteht, verwandelt sich das Lyrik Kabinett in einen Club, der insbesondere junges Publikum anzieht; als "Münchens exotischste Poetry-Club-Nacht mit ihren Lichtspielen, Barbies, Diskokugeln" wird sie denn auch auf der Webseite beschrieben. Barbies? Ja, Barbies. Aber das muss sich jeder und jede selbst ansehen.

Poetry in Motion, Dienstag, 20. Dezember, 20 Uhr, Lyrik Kabinett, Amalienstraße 83a