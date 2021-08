Eine 19 Jahre alte Auszubildende hat sich erfolgreich gegen eine sexuelle Belästigung durch vier Männer gewehrt. Sie war am Donnerstagabend in der Nymphenburger Straße unterwegs, als sie von den zunächst auf einer Bank sitzenden Männern mit abwertenden Äußerungen beleidigt wurde. Anschließend folgten ihr die vier Täter, einer fasste sie am rechten Arm, ein weiterer griff ihr an die Hüfte. Die 19-Jährige zog daraufhin ein Tierabwehrspray aus ihrer linken Jackentasche und sprühte in Richtung der Männer. Die flüchteten, eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise unter der Nummer 089/ 2 91 00. Außerdem verweist sie bei allem Respekt für die mutige Frau darauf, dass der Einsatz des sogenannten Pfeffersprays nicht ohne Risiko sei.