Der große Sport- und Spielplatz am Fuß des Neuhofener Bergs gehört seit gut zwei Jahren zu den beliebtesten Freizeitattraktionen in Sendling. Dass hier keine Toiletten mit geplant wurden, ist allerdings ein Manko, das sich nach langer Trockenheit schon einmal unangenehm bemerkbar machen kann. Bis 2024 will das Gartenbaureferat Abhilfe in Form einer festen Toilettenanlage schaffen, in der Zwischenzeit sollen zwei mobile Toiletten aufgestellt und täglich gereinigt werden. Die südlich der Sportanlage gelegene Wiese bietet sich als Standort für die Häusln an, allerdings liegt dazwischen der von Neuhofener Berg/Plinganserstraße zum Roter-Turm-Platz verlaufende Rad- und Fußweg, auf dem Radler gerne flott unterwegs sind. Nachdem das Problem bereits auf der Bürgerversammlung zur Sprache kam, will das Baureferat an den beiden Eingängen zur Grünanlage Schilder mit dem Hinweis "Kinder" und "langsam fahren" aufstellen lassen. Der örtliche Bezirksausschuss geht davon aus, dass sich diese Hinweise zu wenig vom sonstigen Schilderwald abheben und spricht sich stattdessen für großflächige Bodenmarkierungen aus.