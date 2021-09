Am Freitag hat es schon eine Willkommensandacht gegeben, an diesem Sonntag, 5. September, nun wird die neue Glocke der Auferstehungskirche in einem festlichen Gottesdienst geweiht. Er beginnt um 10 Uhr. "Rogate" ist im Juni in der Glockengießerei Bachert im badischen Neunkirchen gegossen worden, sie ist die fünfte, seit Jahrzehnten fehlende Glocke im Geläut der evangelischen Kirche an der Gollierstraße. Vor rund 80 Jahren, die Auferstehungskirche war gerade zehn Jahre eingeweiht, mussten vier von fünf Glocken kriegsbedingt abgegeben werden. Das Geläute der Auferstehungskirche war zwölf Jahre verstummt, bis 1953 zwei Glocken angeschafft werden konnten. 1959 kam die vierte Glocke dazu. Beim Gottesdienst am Sonntag werden allerdings alle fünf stumm bleiben. Sie stehen derzeit auf dem Boden der Glockenstube, bis ein neuer Glockenstuhl fertig ist - voraussichtlich Ende Oktober.