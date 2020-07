Wie abrupt Krisen das eigene Leben treffen können, hat die Corona-Pandemie deutlich gemacht. Eine ungewisse Zukunft und das Gefühl von Kontrollverlust sind oft nur schwer zu verarbeiten. In einem Online-Vortrag des Max-Planck-Gesundheitsforums am Dienstag, 7. Juli, von 18.30 bis 20 Uhr vermittelt Samy Egli Strategien, um mit solchen Situationen besser umgehen zu können. Der Psychologe und wissenschaftliche Mitarbeiter des Psychiatrie-Instituts geht auch auf Fragen der Zuhörer ein. Die Anmeldung erfolgt per Mail an presse@psych.mpg.de.