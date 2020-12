Auf der Feuerwache in Schwabing ist ein Coronavirus-Ausbruch bekannt geworden. Laut der Münchner Berufsfeuerwehr hatte sich zunächst am Montagmorgen ein Mitarbeiter krank gemeldet. Der Betroffene wurde noch am selben Tag positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Man habe zwar alle Hygienemaßnahmen "konsequent umgesetzt", heißt es, da sich aber der betroffene Kollege weniger als 48 Stunden vor Beginn seiner Erkältungssymptome Dienst hatte, habe man weitere Infektionen nicht ausschließen können. Die gesamte Wachmannschaft wurde am selben Tag getestet. Durch Schnelltests wurde sowohl die Infektion des ersten Kollegen bestätigt als auch zwei weitere Kollegen identifiziert, die sich sofort in Quarantäne begeben hätten. Noch bevor offizielle Maßnahmen der Gesundheitsämter erfolgten, habe man zudem selbst insgesamt 16 Kollegen als Kontaktperson 1 eingestuft und aus dem Dienst genommen. Zusätzlich haben sich zwei weitere Mitarbeiter der Wache in ihren dienstfreien Tagen mit dem Coronavirus infiziert. Die Feuerwehr in Schwabing zählt deshalb mindestens fünf aktuell Infizierte von insgesamt 25 in der gesamten Mannschaft. Es seien noch nicht alle Testergebnisse bekannt, so der Pressesprecher. Der Leiter der Branddirektion Wolfgang Schäuble habe am späten Nachmittag vorsorglich die gesamte Wachmannschaft aus dem Dienst genommen. Verstärkung kam von anderen Wachen und von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr der Abteilung Mitte.