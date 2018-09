3. September 2018, 18:55 Uhr Scheibe eingeworfen Nachbarin bemerkt Brand

Einer 32-jährigen Münchnerin war am Sonntag gegen 6.20 Uhr aufgefallen, dass es in einer benachbarten Erdgeschosswohnung in der Zehentbauernstraße in Obergiesing stark rauchte. Sie alarmierte die Feuerwehr und schlug dann mit einem Randstein selbst die Scheibe zur Wohnung ein. Dort war ein 26-Jähriger auf dem Sofa eingeschlafen, als er sich eine Tiefkühlpizza aufbacken wollte. Als die Frau plötzlich in die Wohnung kam, erschrak der junge Mann so, dass er sich in einem Nachbarzimmer einsperrte. Die Feuerwehr musste beide aus der Wohnung befreien.