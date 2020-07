Die Modernisierung der unterirdischen S-Bahnhöfe in München geht weiter: Wegen der Bauarbeiten fahren an vier Wochenenden im August auf einem Teil der Stammstrecke keine Züge. Jeweils von Freitagabend, 22.40 Uhr, bis Montagmorgen, 4.40 Uhr, ist der Abschnitt zwischen Donnersbergerbrücke und Ostbahnhof gesperrt. Die Bauarbeiten beginnen an diesem Wochenende, am 24. August soll die Strecke wieder freigegeben werden. Während der Sperrung können Fahrgäste auf einen Schienenersatzverkehr mit Bussen umsteigen. Durch die Arbeiten sollen die unterirdischen S-Bahn-Stationen neu gestaltet werden. Geplant sind laut Bahn beispielsweise neue Decken, Beleuchtungen und Sitzgelegenheiten.