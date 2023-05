Der Name Rosalie und Wanda ist immer noch etwas verwirrend. Denn tatsächlich ist es die Münchner Musikerin und Sängerin Rosalie Eberle, die sich dahinter verbirgt. Und wenn sie nun wie am 10. Mai in der Milla mit Réne Haderer am Kontrabass und Manfred Mildenberger an Schlagzeug und Keyboard als Trio auftritt, wird die Verwirrung noch gesteigert.

Aber kommen wir zur Musik, die sich seit Erscheinen des Debütalbums "Meister Hora" vor zehn Jahren sehr vielschichtig zwischen Jazz, Pop, Rock und Folk bewegt. "Schlafende Hunde" hieß 2015 das zweite Album, vor drei Jahren hat man Eberle auf dem tollen Debüt der Indiepop-Band River gehört. Ansonsten wurde es ein bisschen ruhig um die studierte Jazz-Sängerin. Der Grund? Eine Baby-Pause. Jetzt ist Eberle als Rosalie und Wanda zurück.

Rosalie und Wanda, Mi., 10. Mai, 20 Uhr, Milla, Holzstr. 28, www.milla-club.de