Das lebenslange Engagement von Herzog Franz von Bayern hat ihm nun den Romano-Guardini-Preis 2022 gebracht. Für seinen Einsatz in den Bereichen Kunst und Wissenschaft verleiht die Katholische Akademie in Bayern dem 88-jährigen Chef des Hauses Wittelsbach die Auszeichnung inklusive 10 000 Euro. 31 Jahre lang gehörte Herzog Franz von Bayern der Akademieleitung an. Im Namen dieser Leitung freut sich Akademiedirektor Achim Budde, den Preis an jemanden zu verleihen, der die Akademie stets mit großer Leidenschaft unterstützte.