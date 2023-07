Von René Hofmann

Sein erstes Konzert hat Marek Lieberberg 1970 veranstaltet: The Who in Münster. In den Jahrzehnten seitdem folgten Tourneen von so unterschiedlichen Künstlern und Gruppen wie Aerosmith, Bon Jovi, Depeche Mode, Guns N' Roses, Madonna, Metallica, Bruce Springsteen, Bryan Adams, Dire Straits, Sting, Céline Dion, Shakira, Patricia Kaas und Christina Aguilera. In dieser Saison veranstaltet die Firma Live Nation, der er als Geschäftsführer vorsteht, nach eigenen Angaben 50 Open Airs, zu denen mehr als drei Millionen Besucher erwartet werden. Wenn man Lieberberg, 77, eines nicht vorwerfen kann, dann ist das Unerfahrenheit.