Insgesamt 10 744 Münchnerinnen und Münchner sind im vergangenen Jahr aus der Katholischen Kirche ausgetreten. Das ist nach Angaben des Statistischen Amts München vom Montag die bislang größte Austrittswelle innerhalb eines Jahres. Demnach traten etwa 20 Prozent mehr Katholiken aus der Kirche aus als 2018, als 8995 Menschen mit Münchner Wohnsitz dem Erzbistum München und Freising den Rücken kehrten. Im Jahr 1992 gab es nach Angaben der Statistiker einen ähnlich hohen Wert. Damals traten 9010 Katholiken in München aus der Kirche aus, was der zweithöchste Wert in der Geschichte ist. Als Gründe für ihren Kirchenaustritt nennen die Menschen nach Angaben des Bayerischen Rundfunks, der dazu im Frühjahr eine Umfrage startete, die Kosten für die Kirchensteuer, eine Entfremdung von der Kirche oder Enttäuschung etwa aufgrund von Missbrauchsfällen in der Kirche. Zum Jahresende 2019 gehörten insgesamt 468 070 Münchner der katholischen Konfession an.