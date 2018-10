10. Oktober 2018, 13:21 Uhr Reihe Wo die Kinoträume blühen

Das 13. Underdox-Festival zeigt neue Filme von Jean-Luc Godard, Guy Maddin und Lav Diaz.

Von Jürgen Moises

Es gibt Filmfestivals, die vorwiegend auf Stars setzen, um Aufmerksamkeit und Publikum zu generieren. Bei Underdox, dem Münchner Filmfestival für Dokument und Experiment, war das in dem Sinne noch nie der Fall. Doch dieses Mal ist es so, dass dessen Macher in der 13. Ausgabe plötzlich ebenfalls Stars und Sternchen präsentieren. Und zwar im Film "★", für den der Österreicher Johann Lurf Sternenhimmel aus Filmen von 1905 bis in die Gegenwart kompiliert hat. Ein Film, der nach dem symbolischen Gehalt der Sterne fragt, aber auch die Geschichte der Special Effects aufzeigt. Am Freitag, 12. Oktober, ist er um 21 Uhr im Filmmuseum zu sehen.

Dort wird am Abend zuvor um 19 Uhr auch das Festival eröffnet, wieder mit einem neuen Film des französischen Altmeisters Jean-Luc Godard, wie es seit einigen Jahren eine schöne Tradition ist. Le livre d'image heißt er und handelt, grob gesagt, vom Verhältnis des westlichen Kinos zu Bildern von arabischem Leben. In Form wahnwitzig collagierter Bilder und ebensolcher Thesen wird dabei wieder einmal die gesamte Filmgeschichte rekapituliert. Mit Guy Maddin und Bruno Dumont sind zwei weitere, bei Underdox gern gesehene Experimental-Großmeister vertreten. Maddin hat mit The Green Fog eine Hommage an Hitchcocks Vertigo gedreht, während Dumont mit Jeannette: The Childhood Of Joan D'Arc ein Death-Metal-Musical vorlegt.

Von den Locarno- und Venedig-Gewinnern Wang Bing und Lav Diaz sind ebenfalls neue Filme dabei. Der diesjährige Länderschwerpunkt ist Portugal gewidmet. The School of Reis und Die 1980er Generation heißen die Kurzfilmprogramme, die dem Erbe der Filmemacher António Reis, Margarida Cordeiro und João César Monteiro nachspüren. Und die das Geburtsland des Fado als eine der derzeit spannendsten Filmnationen zeigen.

13. Underdox-Filmfestival, Do., 11., bis Mi., 17. Okt., Filmmuseum (St.-Jakobs-Platz 1), Werkstattkino (Fraunhoferstr. 9) und weitere Orte, Programm unter www.underdox-festival.de