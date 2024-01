Ein älterer Mann im Münchner Stadtteil Aubing ist am Samstagmittag einem Einbrecher gegenübergestanden - in der eigenen Wohnung. Der etwa 26 Jahre alte Täter, der eine rote Umhängetasche trug, war der Polizei zufolge durch die Terrassentür eingedrungen. Als er vom Wohnungsbesitzer überrascht wurde, fragte er nach einem Glas Wasser. Plötzlich griff er nach der Goldkette des über 80-Jährigen, riss sie an sich und türmte. Der Überfall ereignete sich im Bereich Hoheneck-, Seldeneck- und Limesstraße.