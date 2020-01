Mit einem Bündel Falschgeld wollte ein 24-Jähriger am späten Freitagabend in einem Bordell am Stahlgruberring im Moosfeld bezahlen. Eine Prostituierte erkannte sofort, dass es sich um falsche Fünfziger und Hunderter handelte. Sie gab einer Kollegin ein Zeichen, die sofort die Polizei verständigte. "Der Verdächtige wurde bis zum Eintreffen der Polizeistreife in dem Etablissement abgelenkt", heißt es im Polizeibericht weiter. Der 24-Jährige konnte im Bordell festgenommen werden. Er hatte eine größere Menge Falschgeld - auch in seiner Wohnung im Landkreis Ebersberg. Die Blüten hatte er im Internet bestellt. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl.