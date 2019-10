Zwei Wochen vor Halloween hat ein stark betrunkener Clown am vergangenen Freitag am Flughafen Reisende bedroht und Polizisten beleidigt. Zeugen hatten Beamten der Bundespolizei am Nachmittag mitgeteilt, dass ein Mann mit einer Clownsmaske vor einem Lokal Angestellte und Passanten beleidige. Als die Polizisten ihn kontrollieren wollten, habe er auch diese bedroht, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Der erkennbar alkoholisierte 31-Jährige trat nach den Beamten und versuchte, die Maschinenpistole einer Polizistin zu ergreifen. Daraufhin wurde er mit Handschellen gefesselt und abgeführt. Auf dem Weg zur Wache beleidigte er die Beamten weiter. Nachdem er sich auch dort nicht beruhigte, wurde Anzeige wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte erstattet. Vermutlich ohne Wehmut übergaben die Bundespolizisten den Mann anschließend an die zuständigen Kollegen der bayerischen Landespolizei. Ein Alkoholtest bescheinigte dem Clown ganze 4,6 Promille.