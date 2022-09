Bei einem Streit zwischen zwei Arbeitern aus Portugal ist am Montagabend gegen 21 Uhr ein 30-Jähriger von einem Kollegen in den Hals gestochen und schwer verletzt worden. Den ersten Ermittlungen zufolge soll sich die Auseinandersetzung an Unstimmigkeiten über die gemeinsame Arbeit entzündet haben. Der 31 Jahre alte Tatverdächtige habe im Hotelzimmer des Jüngeren unvermittelt mit einem noch unbekannten Gegenstand zugestochen. Das Opfer rettete sich an die Rezeption, wo es zusammenbrach. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht und ist außer Lebensgefahr. Der 31-Jährige flüchtete zunächst, er wurde am Dienstagmorgen gegen 6.40 Uhr von der Bundespolizei in Karlsruhe am Busbahnhof hinter dem Hauptbahnhof entdeckt und festgenommen. Er sollte noch im Lauf des Tages nach München überstellt und einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen der Münchner Mordkommission dauern an.