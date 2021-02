Auf einem Campingplatz nahe Lochhausen hat ein 53 Jahre alter Mann am Samstag einen 43-Jährigen mit einem Messer angegriffen. Als die Einsatzkräfte um kurz nach 8.30 Uhr am Tatort eintrafen, fanden sie den 43-Jährigen mit mehreren Stich- und Schnittverletzungen am ganzen Körper vor, die teilweise schwer waren. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, befindet er sich außer Lebensgefahr. Etwa 20 Streifen sowie ein Polizeihubschrauber fahndeten nach dem Tatverdächtigen. Er konnte knapp eine Stunde später nicht weit von dem Campingplatz entfernt festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft wertete die Tat als versuchtes Tötungsdelikt und ließ den Tatverdächtigen durch einen Gutachter psychiatrisch untersuchen. Aufgrund dieser Einschätzung erließ der Ermittlungsrichter am Sonntagabend ein Unterbringungsbefehl in ein psychiatrisches Krankenhaus.

Täter und Opfer hatten laut Polizei beide auf dem Campingplatz gelebt. Im Wohnwagen fanden die Ermittler mehrere Messer, die als Tatwaffen infrage kommen. Die Mordkommission soll nun die Hintergründe der Tat ermittelt.