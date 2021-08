Polizei in München

Zuvor haben sie den betrunkenen Obdachlosen an der U-Bahn-Station Brudermühlstraße auf eine Rolltreppe gelockt. Als er stürzte, halfen ihm die Jugendlichen nicht.

Von Martin Bernstein

Sie lockten einen betrunkenen Mann auf eine Rolltreppe, ergötzten sich daran, als er zu Sturz kam - und verweigerten dem Schwerverletzten jede Hilfe. Eine Gruppe von acht jungen Männern hat am Freitagabend an der Münchner U-Bahn-Station Brudermühlstraße einen 36 Jahre alten obdachlosen Mann gequält und verhöhnt. Der Vorfall ereignete sich gegen 20.50 Uhr. Zum Glück für den mit mehr als drei Promille alkoholisierten Mann war eine Frau Zeugin geworden und hatte die Polizei gerufen. Mehrere Streifen fuhren zum Tatort. Dort lag der Mann noch immer hilflos am Boden.

Er hatte eine sichtbare Kopfverletzung, ein Schädel-Hirn-Trauma und Abschürfungen erlitten. Acht Jugendliche und Heranwachsende im Alter von 17 und 18 Jahren standen noch immer dabei, machten keine Anstalten, ihrem Opfer zu helfen, und machten sich über den Schwerverletzten lustig. Ob sie ihr Opfer auch fotografierten oder filmten, um im Internet damit anzugeben, müssten die weiteren Ermittlungen zeigen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die Jugendlichen wurden wegen Körperverletzung, unterlassener Hilfeleistung und Verstößen gegen den Infektionsschutz angezeigt. Die Ermittler vom Kriminalkommissariat 24 (Telefon 089/29100) suchen weitere Zeugen.