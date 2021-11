Ein offensichtlich verwirrter Mann hat am Mittwochnachmittag einen größeren Polizeieinsatz in der Cosimastraße in Englschalking ausgelöst. Der Mann war an der Trambahnhaltestelle Prinz-Eugen-Park schreiend mit einem Messer herumgelaufen und hatte zudem einen Rettungswagen gestoppt, der mit Blaulicht unterwegs war. Die alarmierten Polizisten forderten den Mann mehrmals auf, das Messer wegzulegen, was dieser nicht tat. Stattdessen verletzte er sich selbst am Oberkörper. Erst mit Hilfe von Pfefferspray gelang es den Beamten, ihn zu überwältigen. Der 21 Jahre alte Münchner wies Anzeichen für eine psychische Erkrankung auf; er wurde in ein Krankenhaus gebracht.