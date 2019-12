Am Planegger Bahnhof soll neben einer Wohnbebauung und Ladengeschäften auch ein großes Parkhaus für Fahrräder entstehen, so sieht es der Bebaungsplan vor. Der Verkehrsausschuss hat das Projekt in seiner jüngsten Sitzung auf den Weg gebracht und den ersten Entwurf gebilligt. Das Grundstück für den so genannten Bike & Ride-Komplex befindet sich im Südwesten des Bahnhofsareals entlang der Bahngleise. Dort sollen rund 500 Unterstellplätze für Fahrräder und ein Kiosk und darüber Wohnungen entstehen. Der Komplex soll auch einen kleinen Radreparaturladen bekommen und Stromanschlüsse für E-Bikes. Für die Wohnungen will man ausnahmsweise weniger Pkw-Stellplätze als normalerweise einplanen - nämlich pro Einheit nur einen halben Stellplatz. Damit will man den Individualverkehr reduzieren helfen, meinte Margit Eusemann vom Bauamt. Der Entwurf fand im Ausschuss eine breite Mehrheit, nur Christian Haugg von der FDP lehnte ihn ab. Er hält das Flachdach für überflüssig, wie er sagte. Ein steileres Dach würde mehr Wohnraum bedeuten.