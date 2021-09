Der Glasflaschenräuber ist offenbar gefasst. Nach einem erneuten Überfall auf ein Schmuckgeschäft, diesmal in der Münchner Schillerstraße, ist am Montagabend um 18 Uhr ein 34 Jahre alter polizeibekannter Mann aus dem Raum Rosenheim auf der Flucht von einem Passanten aufgehalten worden. Der 45-jährige Münchner und ein Angestellter des Schmuckgeschäfts, den der Täter zuvor mit einer erhobenen Glasflasche bedroht hatte, übergaben den maskierten Mann der bereits alarmierten Polizei. Am Freitag hatte mutmaßlich derselbe Räuber, versteckt hinter einer Guy-Fawkes-Maske, ein Geschäft am Maximiliansplatz überfallen und dort Schmuck im Wert von mehr als 50 000 Euro erbeutet. Damals war er trotz einer Großfahndung mit 20 Polizeistreifen noch entkommen.