Ein Dachstuhlbrand in Pasing hat nach ersten Schätzungen der Polizei einen Schaden in sechsstelliger Höhe verursacht. Wie das Präsidium am Sonntag mitteilte, meldeten Anwohner das Feuer am Freitagvormittag gegen 11.20 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war das Einfamilienhaus leer, durch den Brand wurde niemand verletzt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten die Flammen unter Kontrolle und verhinderten Schlimmeres. Die Brandursache war zunächst unklar, die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.