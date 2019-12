In Pasing wird nicht nur in der Silvesternacht, sondern auch an Neujahr traditionell geböllert: Die Pasinger Böllerschützen begrüßen das neue Jahr mit Salutschüssen. Das "Neujahrsböllern" findet am Mittwoch, 1. Januar, um 17 Uhr am Rathausplatz Pasing an der Landsberger Straße 486 statt.