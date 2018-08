2. August 2018, 13:12 Uhr Open-Air Lautstark der Liebe wegen

Jackson Lynch und Patrick Thompson haben ihr Herz in München verloren und veranstalten hier seitdem Konzerte. Zu ihrem Sommerfest kommen 20 Bands wie "Matija", "Klimt" oder "Drop Legs".

Von Jürgen Moises

Die einfache Grundregel von "The Munich Sessions" lautet: Es geht immer nur um die Musik. So haben es Jackson Lynch und Patrick Thompson zu Beginn ihrer monatlichen Veranstaltungsreihe erklärt, und bis heute sind der gebürtige Australier und der gebürtige Engländer dabei geblieben. Als Beweis dafür kann man das mittlerweile zweite "Munich Sessions Summer Fest" auf dem Professor-Huber-Platz (vor der Ludwig-Maximilians-Universität) erleben. Das Musikfestival, das genauso wie die Reihen "Sunday Session" und "Flat Sessions" aus "The Munich Sessions" hervorgegangen ist, kostet nämlich genauso wie die Erstausgabe im vergangenen Jahr keinen Eintritt. Und das, obwohl dort an drei Tagen mehr als 20 Musiker und Bands spielen.

Die meisten stammen aus München, wie der Rapper WieSchall, die Indierocker Wait Of The World, die Alternative-Pop-Band Aggressive Swans, die Indierocker King Pigeon, das Art-Pop-Duo Klimt oder die Alternative-Pop-Band Matija, die aus der Indie-Band The Capitols hervorging. Hinzukommen überregionale oder internationale Acts wie die Rock'n'Folk-Band Cheerio Joe aus Fürstenfeldbruck, der Singer-Songwriter JPson aus Berlin, die Drop Legs aus Australien, die Reggae und Hip-Hop vermischen, oder der Singer-Songwriter Thomas Oliver aus Neuseeland. Ein "very special secret act" steht ebenfalls mit auf dem Plan.

In München gelandet sind Jackson Lynch und Patrick Thompson vor ein paar Jahren übrigens der Liebe wegen. Lynch hat sich auf Europareise angeblich sofort ins Oktoberfest und in die Stadt darum herum verliebt und Thompson sich in ein Mädchen aus München. Weil das gleiche Mädchen auch Jackson Lynch kannte, lernten sich beide gegenseitig kennen, gründeten gemeinsam die Folkpopband The Prowlers und sind darüber hinaus eben als Veranstalter unterwegs. Ihre "Sessions" verstehen sie dabei als eine feste Plattform für lokale und internationale Bands, die ohne diese keine große Chance auf Auftrittsmöglichkeiten in der Stadt hätten. Auch ein Benefizkonzert zum Thema Brustkrebs haben Lynch und Thompson unter anderem schon organisiert. Was zeigt, dass es ihnen durchaus auch mal um andere Dinge als nur um die Musik, aber trotzdem nie um den Profit geht.

The Munich Sessions Summer Fest Volume 2, Fr. bis So., 3. bis 5. Aug., Professor-Huber-Platz, ww.munichsessions.com, Eintritt frei