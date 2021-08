Von Jürgen Moises

Detailansicht öffnen Abendstimmung am Monopteros: Das neue Festival "375 Hektar" soll den Englischen Garten mehr als bisher auch kulturell erlebbar machen. (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Die Pandemie, sie macht es nötig, Dinge neu zu denken. Und weil sie das Kulturleben stark einschränkt, gilt es, dafür neue Nischen aufzutun. So sieht es jedenfalls der Veranstalter, Kulturmanager und Gastronom Till Hofmann. Dass das auch möglich ist, hat er mit seinem "Eulenspiegel Flying Circus" bewiesen, der unter anderem im Innenhof des Deutschen Museums und im Schlosspark Suresnes seine Orte hat. Außerdem hat Hofmann einen Wanderzirkus durch die Provinz geschickt und insgesamt im vergangenen Jahr rund 200 Open-Airs veranstaltet. Mit dem Festival "375 Hektar" dreht der Veranstalter die Spirale nun noch weiter und wird dabei von vielen Akteuren unterstützt.

‹ › Georg Ringsgwandl tritt im Schlosspark Suresnes auf. Bild: Kerstin Groh

‹ › Die deutsch-russische Band Taz Chernill bespielt den "Secret Garden" am Haus der Kunst. Bild: Taya Chernyshova

‹ › Dort kann man auch die Sängerin Charlotte Brandi ("Me and My Drummer") live erleben. Bild: Helen Sobiralski

‹ › "Pepe Arts" machen Corona-konformes Zirkustheater auf dem Bolzplatz. Bild: Rüdiger Baumann Wird geladen ...

Der Titel "375 Hektar" steht für den Englischen Garten. Der ist als Freizeitort und für seine Nackerten bekannt. An Kultur gab es dort bisher fast nur das "Münchner Sommertheater". Genau das soll das von 26. August bis 12. September dauernde, von der Initiative "Bayern spielt" unterstützte Festival ändern. Das heißt, es ist ein erster Schritt. Denn genehmigt hat die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen zunächst drei Bühnen. Dazu gehört der Bolzplatz an der Sportanlage Hirschanger, der von Pepe Arts bespielt wird. Die Münchner Truppe bietet dort vom 26. bis 29. August unter dem Titel "Cirque Nouveau" Corona-konforme Artistik an der Schnittstelle zwischen Tanz und Theater.

Auf einer Bühne am Seestadl macht das TamS-Theater Programm. Gespielt wird am Kleinhesseloher See "Till Eulenspiegel". Außerdem gibt es ein Konzert mit Ardhi Engl und Ruth Geiersberger (29.8.) sowie einen musikalischen Geschichtenabend über "Seeweiber" (27.8.). Am Rumfordschlössl steht die Literatur im Zentrum, wenn dort vier Tage lang freie Münchner Lesebühnen wie "Lix" (26.8.), "Wepsert" (27.8.) oder die "Werk[STATT]" (28.8.) gastieren. An den Rand des Englischen Gartens geht es beim "Secret Garden", in den das Haus der Kunst zusammen mit der Milla auf der Terrasse des Hauses einlädt. Hier treten weibliche Pop-Acts wie Sophia Kennedy aus Hamburg (28.8.) oder die mit dem Duo Me And My Drummer bekannt gewordene Berlinerin Charlotte Brandi (29.8.) auf, und mit Anna Gschnitzer und Caitlin van der Maas sind auch zwei Schriftstellerinnen (28.8.) mit vertreten.

Die bereits seit Juni laufenden "Cabaret-Soiréen" im Garten der Seidlvilla wurden ebenfalls in das Festival mit "eingemeindet", das gleiche gilt für das "Eulenspiegel Flying Circus"-Programm im Schlosspark Suresnes. Da ist man zwar auch nicht direkt im Englischen Garten, aber beim Schloss Suresnes ist man zumindest sehr nah dran.

375 Hektar-Festival, Do., 26. Aug., bis So., 12. Sep., verschiedene Orte im Englischen Garten, Tickets unter 375hektar.de