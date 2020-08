Von Michael Zirnstein

‹ › Nicht im Wasser, sondern unter dem schützenden Dach des Olympiastadions tritt Bernadette La Hengst auf - im Doppelpack mit Angela Aux. Bild: Christiane Stephan

‹ › Auch die Mundart-Spezialisten "Pam Pam Ida" bekommen ihren großen Auftritt in München. Bild: Maria Bayer

‹ › So sah das erste Konzert auf der "Sommerbühne" im Olympiastadion aus. Als Künstler waren Django 3000 zu erleben. Bild: Catherina Hess Wird geladen ...

Es lohnt sich, bei der neuen Sommerbühne im Olympiastadion vorbeizuschauen. Erst einmal natürlich, weil man bei freiem Eintritt in ein achtwöchiges Programm eintauchen kann. Und auch wenn die meisten Konzerte auf dem Ticketportal muenchenticket.de gerade als ausgebucht angezeigt werden, heißt das nicht, dass man nicht hinein kommt. Wie der Eröffnungsabend mit Django 3000 gezeigt hat, haben sich offenbar viele Karten gesichert, und bleiben dennoch zu Hause. Am Regen kann es nicht liegen, denn Bühne und die 400 Sitzplätze sind gut geschützt vom Stadiondach.

So kann man sein Glück versuchen beim Kassenhäuschen am Nordeingang. Dort werden eine halbe Stunde vor Konzertbeginn, etwa um 18.30 Uhr, die Plätze der nicht Erschienenen neu vergeben, so womöglich auch am Donnerstag, 6. August, bei den lässigen Mundart-Poppern Pam Pam Ida oder tags darauf beim Doppelpack des Giesinger Labels Trikont mit der Hamburger-Schule-Königing Bernadette La Hengst und Angela Aux, dem Songwriter-Alter-Ego von Florian Kreier. Auch die Fans der Münchner Szene-Unikate Salewski und Tom Wu (9.8.) haben wohl noch ebenso Chancen wie die der Gäste aus Berlin, der smarten Rapper Zugezogen Maskulin (12.8.).

Ein Blick ins Internet lohnt sich aber dennoch, denn ständig werden auf muenchenticket.de neue Künstler für die Sommerbühne verkündet. Aktuell etwa Stella Chiweshe, die die Mbira, das traditionelle Instrument des Shona-Volkes aus Zimbabwe, spielt (8.8.), die Wiener Austro-Pop-Aufsteiger Pauls Jets (16.8.), die Nürnberger Punks Akne Kid Joe (7.9.), ein kabarettistisch-poetischer Stand-up-Abend mit Thomas "Metromadrid" Steierer und Nora Gomringer (27.8.) und zum - vorläufigen - Finale am 16. September auf Einladung von Radio Ego FM die Bands Mailänder, Victoryaz und Cadet Carter.

Sommerbühne im Olympiastadion, täglich bis Mi., 16. Sep., Eintritt frei, www.muenchenticket.de