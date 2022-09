Ein 21 Jahre alter Schüler aus München hat am Sonntagabend einen 20-Jährigen aus Essen bei einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Oktoberfest so schwer verletzt, dass dieser zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die beiden Männer waren gegen 23 Uhr im Hacker-Zelt zunächst verbal aneinander geraten, anschließend dann auch körperlich. Als der 20-Jährige dabei zu Boden ging, sprang ihm der 21-Jährige nach den ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei noch mit dem Fuß auf das Gesicht. Der Tatverdächtige wurde von den verständigten Polizeibeamten noch am Tatort festgenommen; einen Alkoholtest verweigerte er. Im Verlauf des Montags sollte der 21-Jährige einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der über die Haftfrage entscheidet.