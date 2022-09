Thomas Gottschalk zapft ebenfalls an, H.P.Baxxter hält sich zurück, Richard "Mörtel" Lugner weniger: Eindrücke vom ersten Wiesn-Schaulaufen.

Das Oktoberfest in München ist ein Ort des Schaulaufens - und damit ist nicht (nur) der Einzug der Wiesn-Wirte am Samstag oder der große Trachtenumzug am Sonntag gemeint: Auch für Personen der boulevardesken Zeitgeschichte (und solchen, die es mal werden wollen) ist ein Besuch der Wiesn eine Kombination aus sehen und gesehen werden.

Eindeutig Spaß bei seinem kleinen Wiesn-Auftritt hatte Moderator Thomas Gottschalk: Er durfte im Marstall-Festzelt ein Holzfass anstechen, beobachtet von Freundin Karina Mroß.

Dem Anlass entsprechend näherten sich auch Schlagersänger Patrick Lindner und sein Mann Peter Schäfer der Wiesn an: wenig ernsthaft.

Der wohl überall beliebte Moderator Kai Pflaume passte auch bei den Vogelpfeifern perfekt ins Bild.

Der ehemalige Fußballspieler Michael Ballack hingegen stand ohne Team vor den Fotografen, die sich an der Käfer Wiesn-Schänke für das Promi-Schaulaufen aufreihten.

Das konnte Günter Netzer nicht passieren: Er saß gemeinsam mit seiner Frau Elvira und Tochter Alana im Schützen-Festzelt.

Richard "Mörtel" Lugner - der Österreicher hat sonst auf dem Wiener Opernball Spaß - drehte währenddessen in der Käfer-Schenke auf.

Eine Pose, die sonst auf der Bühne eigentlich H.P.Baxxter von "Scooter" einnimmt. Er tuschelte lieber mit Freundin Julia - Stoff für Sticheleien könnten ihm die anderen Promi-Gäste geliefert haben.