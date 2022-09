Von Sarah Maderer

Es beginnt mit der Politprominenz: Alle Augen auf Reiter, Söder & Co. in der Anstich-Boxe im Schottenhamel-Festzelt. Die Zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden posiert mit ihrer ersten Mass. Nach dem Besuch des österreichischen Ex-Bundeskanzlers Sebastian Kurz zieht im Schottenhamel-Zelt kaum mehr eine Promi-Sichtung die Kameralinsen auf sich. Außer die Linsen kommen nicht daran vorbei, wie beim Volksmusikduo Marianne und Michael: Bereits kurz nach Anstich steht das Ehepaar auf der Bank vor der Anstich-Boxe, nicht etwa aus überschwänglichem Feierdrang, sondern weil eine zeitige Bierflutung die Sitzunterlage ruinierte. Schwamm drüber, im Stehen lässt es sich besser mit Vorbeiziehenden busseln.

Im Laufe des Nachmittags neigt sich Runde eins des Schaulaufens gen ersten Reservierungswechsel. Moderator Kai Pflaume, beim Einzug der Wiesnwirte noch der Star des Paulaner-Festwagens, legt zwar keinen söderschen Abgang hin (eineinhalb Stunden nach Anstich), zieht sich aber zeitig zurück. Cathy Hummels hält es noch geschäftlicher, ein Instagram-Post für Tracht und Schmuck am Vortag, ein Besuch mit Moderationsauftrag im Hofbräu-Festzelt zum Anstich.

Auch in Kufflers Weinzelt haben sich die Tischreihen zur untergehenden Sonne bereits zum zweiten Mal gefüllt, nachdem dort unter anderen der Entertainer Harry G., Schlagersänger Patrick Lindner und Ralf Schumacher Anstich feierten. Letzterer steuert Kufflers Weinsortiment in diesem Jahr einen slowenischen Sauvignon Blanc bei, "ein süffiger Tropfen", befindet Wirt Stephan Kuffler, der sich unter die feiernde Menge seines Zelts mischt. Der Ruf des Party-Zelts scheint Kuffler und seine Belegschaft wenig zu stören, je fortgeschrittener die Arbeitswoche und der Abend, desto mehr Betrieb stelle sich ein.

Hat jemand Party gesagt? Eben noch in Berlin, zieht es Sternchen der deutschen Dating-TV-Landschaft, Ex-Bachelor Andrej Mangold und Freundin Annika Jung, an eine Tischreihe vor Kufflers Musikkapelle. Lächeln und Pose sitzen, die Stimmung am Tisch scheint ausbaufähig. Aber man sei auch erst vor einer Stunde angekommen. Der Katalysator Schaumwein wird's richten, wie in der nachbarlichen Käfer Wiesn-Schänke.

Auch hier klirren Gläser statt Krüge, im gemächlichen Erdgeschoss vielmehr Tee- und Kaffeetassen. Kurz durchatmen, das heißt, soweit es das prominente Dirndl-Mieder erlaubt - und auf ins überfüllte Obergeschoss. Dunkler, lauter, stickiger lautet hier am Abend die Devise, vor der Tür will man rein, dahinter will man raus. Selbst ein Wesen der Nacht wie Scooter-Frontmann H. P. Baxxter zieht es zum Luft und Zigarettenrauch schnappen auf den Balkon mit Blick auf Kettenkarussell und Bavaria, ehe er an seinen Tisch zurückkehrt und mit Filmproduzent Martin Krug um eine Brezn rangelt.