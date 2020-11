Bei einem digitalen Stadtspaziergang unter dem Titel "Obersendling - Münchner Süden im Wandel" erhalten die Teilnehmer Einblicke in die verschiedenen Projekte der Stadtentwicklung dort. Im Chat besteht die Möglichkeit, Fragen an Fachleute zu stellen. Der Rundgang aus der Reihe "Plan Treff vor Ort" findet am Freitag, 13. November, von 16 Uhr an online über Zoom statt. Thema ist diesmal unter anderem die Neugestaltung des Ratzingerplatzes, wo ein gemischtes Stadtquartier entstehen soll. Anmeldung: https://veranstaltungen.muenchen.de/plan/veranstaltungen, die Zahl der Plätze ist begrenzt. Der Einladungslink wird per Mail zugeschickt.