Der Schriftsteller und Journalist Andreas Thamm darf sich über einen weiteren wichtigen Preis freuen. Nach zwei Stipendien des Freistaats Bayern erhält der 1990 in Bamberg geborene und in Nürnberg lebende Autor nun einen von fünf Kulturpreisen der Stadt Nürnberg. Über die mit jeweils 4000 Euro dotierten Auszeichnungen hat der Stadtrat kürzlich entschieden. Die Preise sollen am 8. November in der Tafelhalle überreicht werden.

Zur Begründung hieß es unter anderem: Der Autor schreibe "einfühlsame und viel gelobte Bücher über und für heranwachsende Jugendliche. Darüber hinaus wirkt er als ebenso kritischer wie engagierter Journalist." Thamm hat unter anderem die Romane "Unter Schluchten", "Heldenhaft" und zuletzt "Wenn man so will, waren es die Aliens" veröffentlicht.

Außer Andreas Thamm werden noch die Bildende Künstlerin Jasmin Schmidt, die Programmgruppe des Stadtteilzentrums "Desi", das Jugendtanzensemble Nürnberg und der Countertenor Johannes Reichert mit dem Kulturpreis 2021 dekoriert.