Erich Kästner und Kurt Tucholsky machen Urlaub - und zufällig im selben Schweizer Hotel. Die beiden Großmeister des geschliffenen Wortes steigen im Jahr 1930 beide in einem Luxushotel am Lago Maggiore ab. Und es ist erstaunlicherweise das einzige Mal, dass die beiden so berühmten Schriftsteller und Publizisten aufeinandertreffen.