Als "Orgel-Plus" wird die Besetzung des bevorstehenden Neujahrskonzerts in St. Nikolaus bezeichnet. Werke von Bach, Beethoven, Boyce und Händel spielt Organist Max Hanft am Mittwoch, 1. Januar, von 17 Uhr an in der Pfarrkirche am Maxhofweg 7. Als "Plus" steht ihm dabei Siegfried Hirtreiter mit seiner Trompete zur Seite. Eintrittskarten kosten an der Abendkasse 15 Euro. Weitere Informationen zum Konzert gibt es im Internet unter der Adresse www.kirchenmusik-neuried.de.