Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Neuperlach ist in der Nacht zum Mittwoch ein 90-jähriger Bewohner ums Leben gekommen. Als die Feuerwehr gegen 1.45 Uhr am Einsatzort im Plievierpark anrückte, schlugen bereits Flammen aus einem Fenster der Erdgeschosswohnung. Während ein Löschtrupp von außen durch das Fenster gegen die Flammen ankämpfte, betraten Kollegen mit Atemschutzausrüstung die Wohnung. Dort fanden sie den leblosen Körper des 90-Jährigen auf dem Boden liegen und brachten ihn ins Freie, teilte die Feuerwehr mit. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge war das Feuer im Wohnzimmer ausgebrochen. Grund war möglicherweise ein technischer Defekt an einer Heizdecke, erklärte ein Sprecher. Der 90-Jährige hielt sich in einem Nebenzimmer auf und erstickte offenbar am giftigen Qualm. Während der Löscharbeiten räumte die Feuerwehr das Gebäude vorsorglich, die Bewohner fanden in einem Großraumrettungswagen Zuflucht. Als das Feuer gelöscht war, kontrollierten die Einsatzkräfte alle Wohnungen für den Fall, dass Rauch eingedrungen war. Anschließend konnten die Bewohner zurück in ihre Betten.