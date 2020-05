Mit gezogener Waffe mussten Beamte der Münchner Polizei am Samstag einen Streit in einer Wohnung in Neuperlach schlichten. Ein 35-jähriger Mann hatte gegen 18 Uhr die 110 gewählt, weil er sich von einem 25-jährigen Bekannten bedroht fühlte. Als die Polizisten die Wohnung betraten, zog der 25-Jährige ein Messer und drohte den Einsatzkräften. Weil die Wohnung sehr eng war, hätten die Beamten sich nicht zurückziehen könnten, teilte das Polizeipräsidium am Montag mit. Sie zogen ihre Dienstwaffen und forderten den 25-Jährigen energisch auf, das Messer wegzulegen. Nach einiger Zeit fügte er sich den Anweisungen. Er wurde festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. Der Polizei war er unter anderem wegen Drogendelikten bereits bekannt. Nun erhält er eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.