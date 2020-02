Einer oder mehrere Täter sind in der Nacht auf Samstag in ein Büro in Neuhausen eingebrochen und haben Laptops und Tablet-Geräte im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Auch eine Kassette mit Bargeld wurde entwendet. Der Einbruch soll sich laut Polizei in der Lothstraße in der Zeit zwischen Mitternacht und 9.45 Uhr in der Früh zugetragen haben. Zeugen, denen zur besagten Zeit in der Umgebung etwas aufgefallen sind, können sich an jede Polizeidienststelle wenden.

© SZ vom 25.02.2020 / anh Feedback