Der Betrieb am Münchner Flughafen kommt allmählich wieder zum Laufen. Waren wegen der Corona-Pandemie und der Reisebeschränkungen kaum mehr Flüge gestartet und gelandet, so liegt das Passagieraufkommen aktuell wieder bei 10 000 Reisenden pro Tag. Das ist zwar nicht mal ein Zehntel dessen, was früher am Airport los war - aber immerhin so viel, dass die Flughafengesellschaft FMG nun das wegen Corona geschlossene Terminal 1 wieder in Betrieb nimmt. Vom 8. Juli an werden zunächst die Terminalbereiche C, D und E wieder aktiviert. Alle betroffenen Abfertigungsbereiche im Terminal 1 sind unter anderem mit Bodenmarkierungen, Trennscheiben, Informationsplakaten und Spendern für Handdesinfektionsmittel ausgestattet worden. Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist im Terminal Pflicht.