Ein Säugling ist kurz nach seiner Geburt offenbar getötet worden. Im Verdacht steht die 19-jährige Mutter, sie wurde von der Polizei festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft, wie die Beamten am Freitagvormittag mitteilten. Die junge Frau war am Montagabend in Begleitung ihrer Mutter in eine Münchner Klinik gekommen, dabei hatte sie laut Polizeibericht den Jungen, bei dem nur noch der Tod festgestellt werden konnte. Eine Ärztin hatte die Polizei verständigt.

Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Junge zu Hause ohne ärztliche Unterstützung geboren worden war. Die 19-Jährige will die Schwangerschaft zuvor nicht bemerkt haben und soll bei der Geburt allein im Badezimmer der Wohnung gewesen sein. Ihre Mutter kam laut Polizei erst später nach Hause und soll den Tod des Säuglings festgestellt haben.

Am Geburtsort wurde noch am Montag Spuren gesichert. Eine Obduktion der Leiche am Dienstag ergab, dass das Kind auf nicht natürliche Weise gestorben war und es Anhaltspunkte für einen gewaltsamen Tod gebe. Die Staatsanwaltschaft München beantragte daraufhin einen Haftbefehl wegen Mordes gegen die junge Frau.